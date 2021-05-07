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  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Prof. Dr. Ferman'ın engellilere ilişkin ifadeleri nedeniyle RTÜK'e başvurdu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Prof. Dr. Ferman'ın engellilere ilişkin ifadeleri nedeniyle RTÜK'e başvurdu:

07.05.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Murat Ferman'ın dün bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin, engelli kişilerin onur ve haysiyetini zedeleyici bir niteliğe sahip olduğu ve açıkça ayrımcılık içerdiği değerlendirilmiştir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'ın bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin engelli kişilerin onur ve haysiyetini zedeleyici niteliğe sahip olduğu gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvuruda bulundu.

Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Murat Ferman'ın dün bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin, engelli kişilerin onur ve haysiyetini zedeleyici bir niteliğe sahip olduğu ve açıkça ayrımcılık içerdiği değerlendirilmiştir.

Söz konusu ifadeler hakkında; Anayasa, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Engelliler Hakkında Kanun, RTÜK Kanunu ve YÖK mevzuatı çerçevesinde ivedilikle inceleme ve işlem yapılması hususunda RTÜK'e resmi yazı gönderilerek süreç başlatılmıştır."

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