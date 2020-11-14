Aileler ara tatilde termali tercih ediyor

Kütahya Emet Termal Resort&Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, ara tatilden dolayı doluluk oranlarının yüzde 70-75 seviyesine ulaştığını, ailelerin bu dönem için termali tercih ettiğini bildirdi.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemini kapsayan ara tatil döneminde öğrenciler, ilk ara tatile 16-20 Kasımda çıkacak. Hafta sonu ile 9 gün tatil yapacak çocukların stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini isteyen aileler, mevsim itibarıyla, en çok termal tesislere ilgi gösteriyor. Bu dönemde aileler oldukça bilinçli hareket edip "Güvenli Turizm Sertifikalı" tesisleri tercih ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kütahya Emet Termal Resort&Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, ara tatilden dolayı doluluk oranlarının yüzde 70 seviyesini yakaladığını, bu haftaki rezervasyonlar ile doluluk oranının yüzde 75 seviyelerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ara tatil dönemini yüzde yüz kapasite ile geçirmiştik. Bu yıl da ara tatil sebebi ile rezervasyon talepleri çok fazla ama tüm sosyal donatılar ve hamam, sauna, havuzlar, terapi odaları, restoranda sosyal mesafe dikkate alındığı için ve güvenli turizm kapsamındaki önlemler gereği misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmesi için doluluk oranını yüzde 75 seviyesinde koruyoruz.