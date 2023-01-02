Ailelerin direnişi bin 218 gündür kararlılıkla devam ediyor

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 218’inci gününde devam ediyor.

Aileler, evlatlarını almadan bir yere gitmeyeceklerini ifade ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak öldürüldüğünü ileri sürdü.

Oğlunu HDP’den istediğini ifade eden Çiftçi, "Kardeşinin peşinden dolaştığı için oğlumu infaz ettiler. Bin 218 gündür burada, HDP İl binası önünde mücadeleye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Evlatlarımız onlardan istiyoruz başka da bir şey istemiyoruz. 9 ay karnımda taşıdığım evladımı bana versinler, yeter artık. 2023’e girdik; evladım hala dağda taşta mahkum, diğeri mezarda, ben ise binalarının önünde mahkumum. Evladımı versinler, buradan çekip gideyim. Rojhat, anneni görüyor ve duyuyorsan geri dön. 39 evlat, annesinin kucağına gitti. Ceza yok, korkma gel" dedi.

