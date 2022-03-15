Ajax Benfica Canlı İzle! Ajax Benfica maçı ne zaman? Ajax Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Ajax ile Benfica karşı karşıya gelecek. Ajax Benfica maçına artık sayılı saatler kaldı. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Ajax Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak şeklinde sorular sormaya başladı. Ajax Benfica maçına dair merak edilen soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AJAX- BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Ajax ile Benfica maçı, 15 Mart Salı gecesi Türkiye saatiyle 23.00'te karşı karşıya gelecek. İspanyol haem Del Cerro Grande'nin yöneteceği maç Exxen platformundan canlı yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport, Ajax Benfica maçı şifresiz naklen yayımlayacak. İki takım arasındaki ilk maç hatırlanacağı gibi 2-2 sona ermişti.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu 16 Mart Çarşamba gecesi tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi yarı final kuraları ise 18 Mart Cuma günü çekilecek. Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5 ve 6 Nisan, ikinci maçlar ise 12 ve 13 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek. İlk maçlar 26 ve 27 Nisan 2022, ikinci maçlar 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs 2022'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak.

AJAX BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ajax Benfica maçı Exxen platformundan canlı yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport, Ajax Benfica maçı şifresiz naklen yayımlayacak.

