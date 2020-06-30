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Ajax, Ryan Babel'le yollarını resmen ayırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Ajax, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ajax, Ryan Babel'le yollarını resmen ayırdı

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı futbolcu Ryan Babel'e veda etti.

Ajax, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e ve Benfica'dan kiralanan Bruno Varela'ya veda etti. Ajax'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Buradaki son günleri. Gelecekte başarılar" ifadesi kullanıldı.

babel

Böylece Galatasaray'da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Babel Sarı-kırmızılı takıma geri dönmüş oldu.


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