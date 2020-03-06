Ajax teknik ekibi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Ajax kulübü sözcüsü Miel Brinkhuis, teknik kadroda yer alan üç ismin, önlem amacıyla eve gönderildiğini açıkladı. Danimarkalı yardımcı antrenör Poulsen ile diğer iki görevli, gerekli testlerin yapılması için 13 Mart'a kadar evlerinde kalacak.

Teknik heyette yer alan üç ismin, geçen hafta katıldıkları bir doğum gününde bulunan bir kişide, koronavirüs saptanması üzerine karantinaya alındıkları bildirildi.

Hollanda medyasına göre, doğum günü partisine katıldıktan birkaç gün sonra koronavirüs teşhisi konan isim, Danimarkalı eski milli futbolcu Thomas Kahlenbeg.

Kahlenberg'in, Amsterdam yolculuğu sırasında Covid - 19 virüsü kaptığı belirtildi.

36 yaşındaki eski milli oyuncu ile temasta bulunan Danimarkalı ligi oyuncuları Martin Ornskov, Kasper Jorgensen ve Patrick da Silva da, karantinaya alındı.

"RİSK ALMAMAK İÇİN"

Ajax'ın Danimarkalı yardımcı antrenörü Christian Poulsen, kondisyoner Alessandro Schoenmaker ve fizyoterapistin, doğum günü partisinde Kahlenberg ile bir araya gelmesi nedeniyle, kulübün risk almamak için böyle bir karar verdiği açıklandı.