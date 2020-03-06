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Ajax teknik ekibi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

06.03.2020 04:33 | Son Güncelleme

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) lideri Ajax'ın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, kondisyoner Alessandro Schoenmaker ile fizyoterapistlerden biri, koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Ajax teknik ekibi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Ajax kulübü sözcüsü Miel Brinkhuis, teknik kadroda yer alan üç ismin, önlem amacıyla eve gönderildiğini açıkladı. Danimarkalı yardımcı antrenör Poulsen ile diğer iki görevli, gerekli testlerin yapılması için 13 Mart'a kadar evlerinde kalacak.

Teknik heyette yer alan üç ismin, geçen hafta katıldıkları bir doğum gününde bulunan bir kişide, koronavirüs saptanması üzerine karantinaya alındıkları bildirildi.

Hollanda medyasına göre, doğum günü partisine katıldıktan birkaç gün sonra koronavirüs teşhisi konan isim, Danimarkalı eski milli futbolcu Thomas Kahlenbeg.

Kahlenberg'in, Amsterdam yolculuğu sırasında Covid - 19 virüsü kaptığı belirtildi.

36 yaşındaki eski milli oyuncu ile temasta bulunan Danimarkalı ligi oyuncuları Martin Ornskov, Kasper Jorgensen ve Patrick da Silva da, karantinaya alındı.

"RİSK ALMAMAK İÇİN"

Ajax'ın Danimarkalı yardımcı antrenörü Christian Poulsen, kondisyoner Alessandro Schoenmaker ve fizyoterapistin, doğum günü partisinde Kahlenberg ile bir araya gelmesi nedeniyle, kulübün risk almamak için böyle bir karar verdiği açıklandı.

Ajax sözcüsü Brinkhuis, teknik heyetin durumu ile ilgili olarak De Telegraaf gazetesine şunları söyledi:

"Kulüp doktoru, Poulsen, Schoenmaker ve fizyoterapistten, her birkaç saatte bir ateşlerini ölçmelerini istedi. Ateş durumunda koronavirüs testi yapılacak. Şu an henüz şikâyetleri yok. Haftaya Perşembe gününe kadar böyle devam ederse, yeniden kulüpteki çalışmalarına devam edebilecekler."

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, iki yardımcısının da karantinaya alınması nedeniyle, Cumartesi günü oynanacak Heerenveen maçına takımını yalnız hazırlayacak.

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Ligde averaj farkıyla lider durumda olan Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, hem sahada hem de saha dışında şanssız bir dönem geçiriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Getafe'ye elenen Amsterdam ekibi, Hollanda Kupası maçında Utrecht'e yenildi. Ajax, geçen hafta da, ligdeki en yakın takipçisi AZ'ye karşı puan kaybetti.

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