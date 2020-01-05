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  4. AK Parti Adana İl Başkanı Ay: "Belediyelerin tapu verme yetkisi yok"

AK Parti Adana İl Başkanı Ay: "Belediyelerin tapu verme yetkisi yok"

ADANA HABERLERİ  | 05.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Çukurova Belediyesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla bugün hak sahiplerine tapu dağıtacağını ilan etmesine tepki göstererek, "Tapu verme yetkisi tapu müdürlüklerinindir, belediyelerin böyle bir yetkisi yoktur" dedi.Ay, il binasında düzenlediği basın toplantısında CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in "25 yıllık imar sorununu çözdük, Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla tapu dağıtacağız" açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Çukurova Belediyesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla bugün hak sahiplerine tapu dağıtacağını ilan etmesine tepki göstererek, "Tapu verme yetkisi tapu müdürlüklerinindir, belediyelerin böyle bir yetkisi yoktur" dedi.
Ay, il binasında düzenlediği basın toplantısında CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in "25 yıllık imar sorununu çözdük, Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla tapu dağıtacağız" açıklamalarına tepki gösterdi. Ay, belediyenin diğer kurumlarla ortak çalışıp imar problemlerini çözmesinin halk için çok önemli olduğunu ve bunun için kendilerine teşekkür ettiklerini söyleyerek, "Şambayadı, Kabasakal bölgesindeki imar probleminin çözülmesi çok önemli bir adım. Ancak tapu dağıtım töreni adı altında bu işlerin yapılmasına karşıyız. Belediyeler bu şekilde tapu dağıtım töreni düzenleyemezler. Tapu verme işleri, tapulaştırma işlemi tapu müdürlüklerine aittir. Eğer bir vatandaş bir taşınmaz aldığında veya miras yoluyla bir tapu ortaya çıktığında tapu müdürlüklerinden alır. Bugün saat 16.00’da Çukurova Belediyesi tarafından tapu dağıtım töreninde dağıtılacak olan tapuların ne şekilde dağıtılacağı soru işaretidir" diye konuştu.
Belediyenin tapu dağıtmasının iki yöntemi olduğunu dikkat çeken Ay, şöyle devam etti:
"Birincisi bu tapulaştırma Çukurova Tapu Müdürlüğünün bu işlemlerinin vatandaşa dağıtma tarihi 3 Ocak 2020 tarihidir. Almış olduğumuz bilgiler dahilinde 50-60 vatandaşımız başvurarak kendi tapularını almışlardır. Bunun dışında dağıtılan bir tapu söz konusu değildir. Eğer bugün belediye tarafından bu vatandaşa dağıtılan 60 tapuyu vatandaştan tekrar almak ve o vatandaşa tekrar sunmak suretiyle yapılacaksa bu komedidir. Eğer yok dün akşam sosyal medyadan tapu müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen tapuları vatandaşlara dağıtacaklarsa bu daha da komiktir. Çünkü bu düzenlemeyle birlikte yaklaşık bin parsel ve ada oluşmuştur. Ve bu çalışma çerçevesinde tapu müdürlüğü tarafından 6 aylık bir çalışma sonunda bu tapular oluşturulmuş ve bu imar düzenlemesinde yetkili olan belediyeye aynen şöyle bilgi verilmiştir: ’Yapılan imar düzenlemesiyle birlikte oluşan bin adaya ilişkin her bir ada için bir tapu ve arkasında ilgilileri olan tapu örnekleri tarafınıza gönderilmiştir.’ Kendi kayıtlarınızdaki bilgiyle tapu kayıtlarının karşılaştırılıp varsa bir eksikliğin tarafımıza bildirilmesi noktasında bu belge gönderilmiştir. Dün akşam belediye başkanımızın sosyal medya aracılığıyla yayınladığı belge bu belgedir. Bu belge bizatihi tapu müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen ve kontrol amacı içeren tapulardır. Bu tapuların fotokopi yoluyla aslı gibidir şeklinde çoğaltılarak vatandaşlara dağıtılması komedidir ve hukuka aykırıdır."
Ay, hala zaman varken yetkililerin bu yanlıştan dönmesini beklediklerini söyleyerek, "Belediye başkanımız benim meslektaşım, avukat, yasaların ne şekilde olduğunu, tapulama işlemini kimlerin yaptığını en az bizim kadar kendisi de biliyor. Başkanımızı uyarıyorum hukuk devletinde belediyelerin tapu dağıtması söz konusu değil. Bir de bu tapu dağıtımına partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çağırmaları, tapuları onun vereceğini söylemeleri daha da vahim bir durumdur" şeklinde konuştu.

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