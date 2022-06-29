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AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu "istifa" iddialarını yalanladı

29.06.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu "istifa" iddialarını yalanladı

AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu "istifa" iddialarını yalanladı

AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, partisinin il teşkilatının istifa ettiğine yönelik yapılan paylaşım ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özyolcu, yaptığı yazılı açıklamada, göreve başladıkları günden bugüne kadar kentte birçok yatırımın gelmesine öncülük ettiklerini ve bunun için zaman zaman bakanları ziyaret ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yakın zamanda kente gelmesiyle adliye binasının yapılacağı yerin kararlaştırıldığını aktaran Özyolcu, şunları kaydetti:

"AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Diyadin, Taşlıçay, Eleşkirt, Hamur ve Tutak ilçelerimize doğal gazın verilmesi talebinde bulunmuştuk. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 28 Haziran'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile yaptığımız görüşmede bu ilçelerimize doğal gazın verilmesi müjdesini aldık. Ancak Ağrı ilimizde dedikodu üretip spekülasyon ve yalan haberler peşinde olanlar da mevcutturlar. Nitekim bugün uydurdukları haberlerle, AK Parti Ağrı il teşkilatının istifa ettiğini söylemişler. Bu yalan bir haberdir. Bu iftiradır, onlar yalan ve iftiralarıyla baş başa kalsınlar. Bizler ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet için yolumuza devam ediyoruz. Durmak yok yola devam."

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