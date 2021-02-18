YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. AK Parti Ağrı İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Ağrı İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

18.02.2021 16:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Ağrı İl Kadın Kolları Başkanlığı 6.

AK Parti Ağrı İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirdi.
Kongrede Zeynep Eldem başkan seçildi.
2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunda düzenlenen AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasın ile başladı. Kongrede daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı izletildi.
Programda yaptığı konuşmada kadınlara seslenen Zeynep Eldem, “Partimizin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001 tarihinde koyulan hedefte karanlığa kapalı, aydınlığa açık bir Türkiye inşasında aydınlık yarınlar oldunuz. Cumhurbaşkanı sayın Recep Erdoğan’ın yol arkadaşı olmak, aynı davaya sahip çıkmak ve bunu kadın olarak sahiplenmek hepimizin başarısıdır” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Zeynep Eldem AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı’na seçildi. Kongreye İlçe ve Belde Belediye Başkanları, AK Parti teşkilatları ve STK’lar ve çok sayıda davetli katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi?
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
1/

Ağrı Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
12:27
İkindi
15:25
Akşam
17:54
Yatsı
19:12

Ağrı Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Duru Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
(Veraseli) Can Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Ağrı’da 174 köy yolu ulaşıma kapandı

Ağrı’da 174 köy yolu ulaşıma kapandı

Eleşkirt’te trafik kazası, 1 yaralı

Eleşkirt’te trafik kazası, 1 yaralı

Vali Varol Hudut Takım Karakollarını Ziyaret Etti

Vali Varol Hudut Takım Karakollarını Ziyaret Etti

Milletvekili Çelebi’den Regaib Kandili mesajı

Milletvekili Çelebi’den Regaib Kandili mesajı

Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı

Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı

PARDUS’un kullanımı noktasında katkı sağlayan personellere “Başarı Belgesi”

PARDUS’un kullanımı noktasında katkı sağlayan personellere “Başarı Belgesi”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.