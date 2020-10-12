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AK Parti Aksaray heyeti ilçeleri ziyaret etti

AKSARAY HABERLERİ  | 12.10.2020 11:46 | Son Güncelleme

Aksaray’da 7.

AK Parti Aksaray heyeti ilçeleri ziyaret etti

Aksaray’da 7. Olağan İlçe kongrelerin tamamlanmasıyla teşkilatlara hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren AK Parti heyeti, Eskil, Sultanhanı ilçesi ve Yenikent beldesinde esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Genel Meclis üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ilk olarak Eskil İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Burada partililer tarafından karşılanan heyet, yeniden seçilen ilçe başkanı Ali Mutlu ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ardından ilçede vatandaşlar ile bir araya gelen AK Parti heyeti esnafları da ziyaret etti. Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen ile de belediye binasında bir araya gelen heyet, ilçede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Eskil’deki temasların ardından Sultanhanı’na hareket eden heyet, ilk olarak ilçe teşkilatını ziyaret ederek kongrede güven tazeleyen İshak Yumuşak ve yönetimine hayırlı olsun dileğinde bulundu, ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sultanhanı Belediyesini de ziyaret eden heyet, AK Parti Yenikent Belde Başkanlığını da ziyaret ederek teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir süre hasbihal etti.
Ziyaretlerde 2023 yılının AK Parti ve ülke için önemine değindiklerini belirten AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti 2023 hedeflerine sağlam, karakterli ve bu işe gönül vermiş kişilerin omuzlarında yükselecektir. 2023 yılı Türkiye’miz için 100. kuruluş yılı özelliğini taşırken, partimiz için altın yıl, Aksaray’ımız için de bugüne kadarki aldığı tüm oyların daha da üstünde oy aldığı yıl olacak inşallah. Biz bu hedeflerimize karşılıksız sevenlerle ulaşacağız. Bu hedeflerimize giderken de samimiyet, tevazu ve gayreti elden bırakmayacağız. Nice güzel insanlar geldi bu şehre hizmet etti ve niceleri gelecek hizmet edecekler. Bu bilinçle partimizin kapıları herkese açıktır. Ama gerçek olan bir şey var ki değişim siyasi partiler içerisinde rutin bir durumdur. Her kongre dönemimiz, heyecanın doruğa çıktığı dönemdir. Bu değişim ve dönüşümlerle birlikte teşkilatlarımızın her kılcal damarını aktif hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Aksaray heyeti ilçeleri ziyaret etti

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