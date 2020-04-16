YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları hayvanlar için harekete geçti

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları hayvanlar için harekete geçti

ANKARA HABERLERİ  | 16.04.2020 09:25 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanları için parka mama ve su bıraktı.AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, İçişleri BakanlığıNın sokak hayvanlarına ilişkin genelgesi kapsamında başlattıkları çalışma ile Mamak Şehit Mekan Demokrasi Parkı’na sokak hayvanları için yem ve su bıraktılar.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları hayvanlar için harekete geçti

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanları için parka mama ve su bıraktı.
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, İçişleri BakanlığıNın sokak hayvanlarına ilişkin genelgesi kapsamında başlattıkları çalışma ile Mamak Şehit Mekan Demokrasi Parkı’na sokak hayvanları için yem ve su bıraktılar. Atık su borularından yaptıkları mama ve su kaplarını parka bırakan gençlere Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl de eşlik etti. Sarıgöl, gençlerle birlikte mama ve su kaplarını doldurdu.
Örnek davranışlarından dolayı gençleri tebrik ettiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Sarıgöl, vatandaşlara da kaplar boşaldıkça sokak hayvanlarına destek olmaları çağrısında bulundu. Sarıgöl, “Korona virüs salgınından dolayı sokaklar boş ve can dostlarımıza karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz. Sokaktaki dostlarımızı unutmayarak böylesine duyarlı bir çalışma başlatan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’nin başlattığı Gülümseyen Sokaklar Projesi ile Mamak içerisinde pek çok noktaya yerleştirdiğimiz kaplardaki su ve mamaları daima tazeliyoruz. Kırsal alanda da pek çok noktada düzenli besleme yapıyoruz ve sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Can dostlarımızı sadece mama ve su ile değil sevgiyle de besliyoruz. Hemşehrilerimizin de sokak hayvanlarına destek olmalarını, onları yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz” dedi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları hayvanlar için harekete geçti

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları hayvanlar için harekete geçti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, otları tırpanladı

Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, otları tırpanladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım atağı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım atağı

Ankara Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:02
Öğle
12:53
İkindi
16:36
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Eksel Eczanesi
Yenimahalle
Çamlıdere Eczanesi
Yenimahalle
Fatih Eczanesi
Mamak
Kayalar Eczanesi
Mamak
Yeni Mutlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Ankara zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

686 Sayılı Khk Resmi Gazetede Yayımlandı

686 Sayılı Khk Resmi Gazetede Yayımlandı

Kılıçdaroğlu Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda

Kılıçdaroğlu Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.