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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir, Eskişehir'de trafik kazası geçirdi

AA AA
01.08.2024 09:31
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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasının ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 10 ANA 560 panelvan minibüs ile 26 AET 710 plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun 16. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'dan Balıkesir'e dönerken geçirdiği kazada çarpmanın etkisiyle omzundan darbe alan Aydemir, kontrol amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Aydemir'i hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Başkanımız ivedi şekilde Eskişehir Şehir Hastanemizde tedavi altına alındı ve bizler de kendisini ziyaret ettik. Çok şükür durumu iyi. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbim beterinden muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

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trafik kazası Balıkesir Eskişehir ak parti

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