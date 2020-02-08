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AK Parti Batman İl Başkanı Gür esnafı ziyaret etti

BATMAN HABERLERİ  | 08.02.2020 12:31 | Son Güncelleme

AK Parti Batman İl Başkanı A.

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, esnaf ziyaretinde bulundu.
İş yerlerini tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler dileyen Gür, esnafın ve vatandaşların sorun, istek ve önerileri dinleyip vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Gür, "Vatandaş ve esnafımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Daha güzel yatırımlar, daha güzel Batman için bu sohbetlerle çözüm üretip istişare de bulunuyoruz. Daha önce olduğu gibi her anı halkın içinde olmak için değerlendirip talep ve önerileri bizzat dinliyorum. Bu şekilde memleketimize en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışacağız” dedi.

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Merkez
Kültür Eczanesi
Merkez
Mizgin Eczanesi
Merkez
Tuğu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Yılmaz Eczanesi
Kozluk
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