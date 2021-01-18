AK Parti Bilecik İl Başkanlığı atanan Serkan Yıldırım görevi teslim adlı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığına atanan Serkan Yıldırım, görevi önceki dönem il başkanı Fikret Karabıyık’tan devraldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bilecik İl Başkanlığına atanan Serkan Yıldırım, görevi önceki dönem İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan parti binasında düzenlenen törenle devraldı. Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı yaptığı dönemdeki çalışkanlığıyla “Atom Karınca” lakabı konulan Serkan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada görevin bir bayrak teslimi olduğunu belirtti. Fikret Karabıyık ile uzun yıllar omuz omuza mücadele verdiklerini aktaran Yıldırım, "Fikret Başkan ile görevlerimiz farklı oldu ama hedefimiz tekti. Belki de en çok seçim geçiren bir başkanımız olabilir. O kadar tecrübeli hale geldi ki yaklaşık 7 seçim geçirdi kendisi. Fikret başkanıma dün akşam gördüm ve gururlandım herkes destek çıktı. Bu sevilmesinden ve arkasında güzel işler bırakmasından kaynaklanıyor. Fikret başkanımın ileride daha iyi görevlere geleceğine inanıyorum. Yaklaşık 20 yıldır partimize hizmet ettik ve inşallah görevi teslim aldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Çünkü 2023 ne kadar uzun bir süre gibi görülse de çok kısa bir zamanımız var. Sahada olan ve dinleyen bir ekip olacağız" dedi.

“Hedefimiz 2023”

Konuşmasında, hedeflerinin 2023 yılı olduğunu anlatan Yıldırım, "Sürekli sahada çalışacağız inşallah tüm ilçe başkanlarımla, il genel meclisi üyelerimle, belediye meclisi üyelerimizle ve belediye başkanlarımızla. Hedefimiz tek. 2023’te Cumhurbaşkanımızın hedefine doğru ilerletmek ülkemizi ve Bilecik’imizi en güzel noktalara taşımak. Herkes bu partide il başkanlığı yapabilir, mutlaka bizde bir gün bayrağı teslim edeceğiz. Bütün değerlerimizi birleştirip ilimizde en güçlü hale getirmek istiyoruz" dedi. "Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Serkan Yıldırım’a nasip oldu bu görevi üstlenmek"

Görevi teslim eden Fikret Karabıyık ise, 2011 yılında siyasete AK Parti Gençlik Kollarında başladığını anlatarak, "2013 yılında da Serkan abiden merkez ilçe başkanlığını devralmıştım, kendisi o dönemde il genel meclisi için istifa etmişti. Bundan tam 8 yıl sonra 2021 yılında bizde kendisine devir teslim yapmış oluyoruz. Tabi birçok kişi bu göreve talip oldu ama Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Serkan Yıldırım’a nasip oldu bu görevi üstlenmek. Serkan abiye olağanca imkânımızla destek olmaya çalışacağız. Nasip olursa kendisi de açıklayacaktır il kongremizi gerçekleştireceğiz orada da coşkulu bir kongre yapmak nasip olacaktır" dedi.

“Türkiye’nin en genç il başkanı şerefine nail oldum”

Karabıyık, konuşmasının devamında, il başkanlığı görevine 31 Mart 2016 tarihinde başladığını hatırlatarak, "Yaklaşık 5 yıldır bu görevi ifa etmeye çalışıyoruz iyisi ve kötüsüyle. Tabi Türkiye’nin en genç il başkanı olma şerefine nail oldum. Uzunca bir süre bu unvanla il başkanlığını yürüttüm. Çoğu il başkanına göre çok genç yaşta bu görevi devretmek nasip oldu. 10 yıllık yoğun bir Bilecik teşkilatı mesaisini bugün nihayete erdirmiş olacağız. Yine başladığımız gündeki aşkla, sevgiyle partimizin emrindeyiz" dedi. "Atom karınca gibi çalışacağına biz canı gönülden inanıyoruz"

Milletvekili Selim Yağcı ise, bundan sonra bayrağı Serkan Yıldırım’ın devraldığını belirterek, “Siyasette çok deneyimli ve değişik görevlerde bulunan Serkan Bey bundan sonra inşallah daha önceki çalışmalarını da görerek bu bayrağı en üst noktaya çıkartma noktasında yine atom karınca gibi çalışacağına biz canı gönülden inanıyoruz" dedi.

Yıldırım’ın konuşmasının ardından bir önceki dönem AK Parti İl Başkanı olan Fikret Karabıyık, görevi devrettiği yeni İl Başkanı Serkan Yıldırım’a üzerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin olduğu tablo hediye etti.

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