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AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay:

BOLU HABERLERİ  | 06.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u istifaya davet etti.AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un TBMM’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay:

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u istifaya davet etti.
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un TBMM’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle basın açıklaması yaptı. Özkoç’u sert bir dille eleştiren Doğanay, “Engin Özkoç’un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç’un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz” dedi.
“Bu utanç CHP’ye kara leke olarak geçmiştir”
Özkoç’un Türkiye’yi karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yaptığını belirten Doğanay, “PKK-PYD’nin, Esad’ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki, CHP’nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye’yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye’yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir” şeklinde konuştu.
“Zamanlama çok manidar”
Engin Özkoç’un konuşmasının zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çeken Nurettin Doğanay, “İhanet zincirinin son halkası olan Engin Özkoç müptezelinin, Cumhurbaşkanımızın Rusya görüşmeleri öncesi kudurmuşçasına ağzından salyaları akarak ortaya koyduğu edepsizliği diğer resimlerle birlikte okumak gerekir. Çünkü zamanlama çok manidardır. Hele ki başka bir ülkenin topraklarında büyük bir mücadeleye girişmiş, ülkenin topyekûn birlik ve beraberlik içinde olduğu bir süreçte ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanına yapılan bu ahlaksızlığın tek amacı vardır. Ülkede var olan kardeşlik ortamını bozarak çıkacak kaosla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya’ya görüşme masasına zayıf göndermektir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da başaramayacaksınız. Çünkü sizin siyasi var oluşunuzun sebebi kaset, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ise asil ve aziz Türk milletidir. Sizin arkanızda Türkiye düşmanları ülkeler ve terör örgütleri, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında ise ümmetin duası var. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem sahada hem masada kazandıkça, sizin tasmanızı elinde tutanlar sizin ipinizi daha çok çekecekler ve sonuçta nefes alamayacak, yok olup gideceksiniz” ifadelerini kullandı.

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