YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. AK Parti Ceyhan’da 20 bin üye hedefliyor

AK Parti Ceyhan’da 20 bin üye hedefliyor

ADANA HABERLERİ  | 18.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 2021 yılına kadar 20 bin üye yapmayı hedeflediklerini söyledi.Başkan Bünül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte pandemi sürecinde yeni üye kayıtları gerçekleştirdik.

AK Parti Ceyhan’da 20 bin üye hedefliyor

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 2021 yılına kadar 20 bin üye yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Başkan Bünül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte pandemi sürecinde yeni üye kayıtları gerçekleştirdik. Ceyhanlı hemşehrilerimizden gördüğümüz teveccüh, ilgi ve heyecan ile AK Parti Ceyhan ailesini büyütüyor, 2023 hedeflerine güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.
AK Parti’nin, 10,5 milyon üye sayısıyla Türkiye’nin en çok üyesi bulunan partisi olduğunu belirten Bünül, şunları kaydetti:
"Bunun dünyada da bir örneği yoktur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yılı aşkın süredir, ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde hükümetimiz almış olduğu tedbirler, yapmış olduğu yardımlar ile bu süreçte milletinin yanında yer almış, geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin takdirini kazanmıştır. AK Parti milletin partisidir. Tüm kadroları ile milletimize hizmetkar olacak bir anlayışla teşkilatlanmıştır."
2021 yılına kadar 20 bin üye yapmayı hedeflediklerini söyleyen Bünül, "Üye kaydı çalışmaları kapsamında, girmedik gönül bırakmayacağız. Biz hemşehrilerimizle her koşulda ve her yerde birlikte olacağız. Ceyhanlı hemşehrilerimizi bu kutlu hareketin içerisinde yer almaya davet ediyorum. Üye kayıtlarımız ile inşallah yeni dönemde sayımızı katlayarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Adana Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:21
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:49
Yatsı
21:19

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Avşar Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.