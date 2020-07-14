YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız”

ÇORUM HABERLERİ  | 14.07.2020 13:30 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum il Teşkilatı, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında gerçekleştirdi.Şehrin genel durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, ayrıca Ayasafya camisinin ibadete açılması ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yapılacak olan etkinlikler ele alındı.Ayasofya’nın eskiden olduğu gibi camiye çevrilmesi konusu toplantıda da gündeme geldi.

AK Parti Çorum il Teşkilatı, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında gerçekleştirdi.
Şehrin genel durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, ayrıca Ayasafya camisinin ibadete açılması ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yapılacak olan etkinlikler ele alındı.
Ayasofya’nın eskiden olduğu gibi camiye çevrilmesi konusu toplantıda da gündeme geldi. Ayasofya’nın cami olarak hizmet vermesi konusunda Fatih Sultan Mehmet’in vasiyetinin de bulunduğu hatırlatan Ahlatcı, “Ayasofya’nın ibadete açılması konusu daha önce gündeme geldiğinde “Önce diğer camileri dolduralım” diye yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kez “Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması konusunda bir çalışma yapın, getirin” demiştir” dedi.
Erdoğan’ın, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması konusuna sıcak yaklaşmasında birkaç nedenin etkili olduğu, İstanbul’un fethinin 567’nci yıldönümü nedeniyle Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okutulmasının her siyasi partiden vatandaşlar tarafından destek gördüğünü ifade eden Ahlatcı, “Yunanistan Ayasofya’da Kuran-ı Kerim okunmasından aşırı derecede rahatsız olmuştu. Ayasofya’nın Türkiye Cumhuriyeti topraklarında olması nedeniyle hükümranlık haklarımıza karşı sergilenen bir tutumun kabul edilemez olduğunu göstermek istiyorduk. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması konusu, böylece gündeme girmiş oldu” diye konuştu.
Toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık çalışmaları ve bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinlikleri de ele aldıklarını kaydeden Ahlatcı, “15 Temmuz 2016 tarifinde terör örgütü FETÖ menfur bir darbe girişiminde bulunmuştu. Bu darbe girişimi vatanımızı, devletimizi milletimizin bölünmez bütünlüğüne bayrağımıza, inanç değerlerimize karşı bir saldırıydı. Bu saldırı Cumhurbaşkanımızın çağrıları ile milletimizin meydanları, yolları doldurması, cesareti ve veraseti ile güvenlik birimlerimizin karşı mücadelesi ile geri püskürtüldü. Şer odaklarının planları başlarına yıkıldı. 4. yıl etkinlikleri Cumhurbaşkanlığımızın İletişim Daire Başkanlığı koordinesinde illerde vali ve kaymakamlarımızın koordinesinde anma etkinlikleri düzenlenecektir. Biz de Çorum ilimizde hem 15 Temmuz gününü hem de öncesini çeşitli faaliyetler ve anma etkinlikleri ile icra edeceğiz. 81 ilimizde olduğu gibi Çorum ilimizde de vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrılarına karşı gerekli adımları atmış, gereken karşı duruşu ortaya koymuş ve yoğun bir mücadele vermiştir" şeklinde konuştu.
15 Temmuz gibi, daha öncesinde Çanakkale, Kurtuluş savaşı gibi mücadeleleri yeni nesillerin bilmesi gerektiğini savunan Ahlatcı, O yüzden 15 Temmuzu unutmadık unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Çorum Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:22
Sabah
05:15
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:18
Yatsı
22:02

Çorum Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Albayrak Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı

Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Milletvekili Kaya, halasını son yolcuğuna uğurladı

Milletvekili Kaya, halasını son yolcuğuna uğurladı

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.