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AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

AYDIN HABERLERİ  | 17.05.2020 02:59 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Efeler İlçe Başkanı Seyhan Koyuncu’nun Efeler İlçe yönetimine atanmasının ardından yerine vekaleten Mustafa Adsız getirildi.28 Nisan 2020 Akşamı AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir tarafından açıklanan yönetim kurulu üyeleri arasında Efeler Gençlik Kolları Başkanı Seyhan Koyuncu’nun da yer alması nedeniyle Başkan Koyuncu’nun yerine vekaleten Efeler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Adsız getirildi.

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Efeler İlçe Başkanı Seyhan Koyuncu’nun Efeler İlçe yönetimine atanmasının ardından yerine vekaleten Mustafa Adsız getirildi.
28 Nisan 2020 Akşamı AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir tarafından açıklanan yönetim kurulu üyeleri arasında Efeler Gençlik Kolları Başkanı Seyhan Koyuncu’nun da yer alması nedeniyle Başkan Koyuncu’nun yerine vekaleten Efeler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Adsız getirildi. Adsız’ın kongreye kadar görevi sürdüreceği bildirildi.
Başkan Adsız yapmış olduğu açıklamada; " Değerli Hemşehrilerim, AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Seyhan Koyuncu’nun Efeler İlçe Yönetimine atanmasının ardından yerine vekaleten şahsım Mustafa Adsız’a görev verilmiştir. Kongre sürecimize kadar görevi büyük bir özveriyle yürüteceğim. Seyhan Koyuncu Başkanımıza bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni görevinde başarılar dilerim. Allah utandırmasın. İlçemiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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