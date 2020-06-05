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AK Parti Gençlik Kolları, göletlere bin adet sazan balığı bıraktı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Gülşehir ilçesinde bulunan göletlere bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı.AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, azalan balık popülasyonunu artırmak ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek amacıyla Gülşehir ilçesinde bulunan göletlere bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Gülşehir ilçesinde bulunan göletlere bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı.
AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, azalan balık popülasyonunu artırmak ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek amacıyla Gülşehir ilçesinde bulunan göletlere bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı. İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker yaptığı açıklamada, “5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla “Su ürünlerinin desteklenmesi, balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla öncü bir hareket başlattık. Bugün itibariyle göletlerimize bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktık. 3 yıl içerisinde büyüyecek olan balıklarımız ekolojiye katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın yasal avlanma kurallarına uyarak avlanması durumunda barajlarımızdaki balık sayısı daha da artacaktır” dedi.

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İmsak
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Sabah
05:10
Öğle
12:45
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:50

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Gencer Eczanesi
Merkez
Öncül Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
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