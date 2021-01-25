YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AK Parti gençlik kolları sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

AK Parti gençlik kolları sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

25.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları yönetimi anlamlı bir etkinliğe imza attı.

AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları yönetimi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Mevsim normalleri altında seyreden soğuk havalarda sokaklarda kalan hayvanlar için mama desteğinde bulunuldu.
Adagöl mesire alanı ve sahil sitelerinde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Kuşadası Gençlik Kolu Başkanı Seyfullah Zeyrek ile gençlik kolu yönetim kurulu üyeleri katıldı. Soğukta sokakta kalan sahipsiz havyarları besleyen gençlik kolu üyeleri, yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarını mama ile besledi.
AK Parti Kuşadası Gençlik Kolu Başkanı Seyfullah Zeyrek, “ Havaların soğumasıyla birlikte sahipsiz, sessiz can dostlarımızı AK Parti Kuşadası İlçe Gençlik Kolları olarak yine yalnız bırakmadık. Yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki can dostlarımız için mama desteğinde bulunduk. Sokak hayvanlarının bir gün değil her gün hem sevgiye hem de yiyeceğe ihtiyacı var “ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:26
İkindi
16:07
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Aysen Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, ilçe teşkilatı ile buluştu

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, ilçe teşkilatı ile buluştu

Nazilli’deki kumar operasyonunda 13 bin 458 TL ceza uygulandı

Nazilli’deki kumar operasyonunda 13 bin 458 TL ceza uygulandı

Vali Aksoy Aydın’daki son aşı rakamını açıkladı

Vali Aksoy Aydın’daki son aşı rakamını açıkladı

Nazillili hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı

Nazillili hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı

Atçalı kadınlar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin de verdiği destekle kadınlara örnek oluyor

Atçalı kadınlar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin de verdiği destekle kadınlara örnek oluyor

Kuşadası Devlet Hastanesi’nde 1.basamak yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Kuşadası Devlet Hastanesi’nde 1.basamak yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.