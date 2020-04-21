YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nurettin Canikli ile telekonferans sistemiyle görüştüler

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nurettin Canikli ile telekonferans sistemiyle görüştüler

BİLECİK HABERLERİ  | 21.04.2020 12:57 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nurettin Canikli, Bilecik’ in kendisi için önem arz ettiğini AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile sık sık görüştüklerini, en kısa sürede Bilecik’e geleceğini de bildirdi.AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’ın her ay yaptığı il yönetim kurulu toplantısını Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında telekonferans sistemiyle yaptı.

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nurettin Canikli, Bilecik’ in kendisi için önem arz ettiğini AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile sık sık görüştüklerini, en kısa sürede Bilecik’e geleceğini de bildirdi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’ın her ay yaptığı il yönetim kurulu toplantısını Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında telekonferans sistemiyle yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nurettin Canikli de katılırken, toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan İl Başkanı Karabıyık, "Telekonferans sistemi ile gerçekleştirdiğimiz İl Yönetim Kurulu Toplantımızı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Nurettin Canikli bey onurlandırdılar. Allah’ın izniyle bu salgından kurtulduğumuzda, bakanımızı tüm teşkilatımızla ilimize bekliyor ve yüz yüze gerçekleştireceğimiz toplantımızı da onurlandırmalarını istiyoruz. Sayın bakanımıza toplantımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nurettin Canikli, yönetim kurulu üyelerinden gelen önerileri de sık sık not alarak, bugün MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini aktardı. Bilecik’ in kendisi için önem arz ettiğini ve İl Başkanı Fikret Karabıyık ile sık sık görüştüklerini dile getiren Canikli, en kısa sürede ilimize geleceğini de bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Adana’da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Adana’da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Nallıhan’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Nallıhan’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Samsun’da sokaklar doldu taştı

Samsun’da sokaklar doldu taştı

Bilecik Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:34
Sabah
06:06
Öğle
13:04
İkindi
16:49
Akşam
19:51
Yatsı
21:18

Bilecik Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Mesut Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

AK Gençler pazarda vatandaşlara dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı

AK Gençler pazarda vatandaşlara dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.