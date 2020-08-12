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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan İzmir'deki go-kart pistine ilişkin iddialara tepki

İZMİR HABERLERİ  | 12.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan İzmir'deki go-kart pistine ilişkin iddialara tepki

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yapımı tartışmalara neden olan go-kart pistiyle ilgili Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin "projeyi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun organize ettiği" yönündeki iddiasına ilişkin, "Ben Kenan Bey ile görüştüm, kendisi bana böyle bir durumdan haberinin dahi olmadığını ifade etti. Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın elinde bir belge varsa çıkıp bunu açıklamalıdır. Aksi halde kendisi bir müddei değil müfteridir." ifadelerini kullandı.

Dağ, yazılı açıklamasında Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce'nin, go-kart pisti yapılması planlanan alanı ziyareti sırasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "projeyi organize eden kişinin AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu olduğunu" söylediğini kaydetti.

Bu iddia üzerine görüştüğü Kenan Sofuoğlu'nun, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirttiğini aktaran Dağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyaset, iftiralar üzerine kurulamaz. 'Bu şekilde bir duyum aldım' denilerek siyaset yapılmaz. Ben Kenan Bey ile görüştüm, kendisi bana böyle bir durumdan haberinin dahi olmadığını ifade etti. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın elinde bir belge varsa çıkıp bunu açıklamalıdır. Aksi halde kendisi bir müddei değil müfteridir. İzmir'de CHP'li siyasetçilere tavsiyemdir; artık bu 'çamur at izi kalsın' siyasetini bir kenara bırakıp, şehrin ve İzmirlilerin sorunlarıyla ilgilensinler."

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