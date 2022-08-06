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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Mudanya'da vatandaşlarla buluştu:

06.08.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda yaşadığımız kalkınma süreci hiçbir şekilde kesintiye uğramadan devam edecek. Biz buna inanıyoruz ve güveniyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda yaşadığımız kalkınma süreci hiçbir şekilde kesintiye uğramadan devam edecek. Biz buna inanıyoruz ve güveniyoruz." dedi.

"Yüz yüze Gönül Gönüle Bursa" programı kapsamında Mudanya Mütareke Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İleri, Bursa'nın teknolojisiyle de öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan liderliğinde demokrasiyi yeşerttiğini belirten İleri, şunları kaydetti:

"İHA, SİHA ürettik, bu konuda oyun kurar hale geldik, 'oyuncak' benzetmesi yaptılar. 'Milli Uzay Programı' dedik, 'uzaydan yer yüzüne inin' dediler. Biz yer yüzüne inmeyeceğiz biz gözümüzü uzaya diktik. Bu çalışmalar sonuna kadar devam edecek. Tabi ki ekonomik zorluklar yaşıyoruz, hepimiz de bunun farkındayız ancak siz de görüyorsunuz devlet aklı vatandaşının yanında. Sabit gelirliyi desteklemek için her kabine toplantısından sonra bir tedbir açıklanıyor."

İleri, Türkiye'nin zorluklarla milletiyle güçlenerek başa çıkacağını anlatarak, "Biz mücadeleci bir milletiz. Hiçbir zamandan pes etmeyeceğiz bu yolda yürümekten. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda yaşadığımız kalkınma süreci hiçbir şekilde kesintiye uğramadan devam edecek. Biz buna inanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah 2023 yolunda daha da kuvvetlenerek, bu adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin her zaman sahada olduğunun altını çizen İleri, "Sadece bu gün değil, biz her zaman sahadayız. Sadece Bursa değil biz Türkiye'nin dört bir yanında sahadayız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yürüyüş devam edecek. Biz durmayacağız ve yola devam edeceğiz. İnşallah daha da güçlenerek ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Programda İleri'ye, AK Parti milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.

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