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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Sakarya'da teşkilat üyeleriyle buluştu:

19.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin dijital altyapısını Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde AK Parti kurmuştur. Türkiye'nin dijital geleceğini de AK Parti iktidarı inşa edecektir. Türkiye bu konuda iddialıdır. Kim ne derse desin, attığımız adımları itibarsızlaştırma noktasında ne kadar çaba harcarsa harcasın, bu iktidarın bu çalışmaları devam edecek ve Türkiye bu konuda olması gereken liderlik konumuna iddialı şekilde gelecek" - "Gençlerimiz, özellikle muhalefetin son dönemde adeta üzerimize pompalamaya çalıştığı bu öğrenilmiş çaresizlik ve mandacılık zihniyetinden etkilenmiyor. Türkiye'nin geleceği gençlerimizin güvenli ellerinde"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Sakarya'da teşkilat üyeleriyle buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'nin dijital altyapısını AK Parti'nin kurduğunu, dijital geleceğini de AK Parti iktidarının inşa edeceğini belirterek, "Kim ne derse desin, attığımız adımları itibarsızlaştırma noktasında ne kadar çaba harcarsa harcasın, bu iktidarın bu çalışmaları devam edecek ve Türkiye bu konuda olması gereken liderlik konumuna iddialı şekilde gelecek." dedi.

Partisinin Sakarya İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen İleri, kentte bir dizi ziyaretler yapacaklarını söyledi.

İleri, programlar kapsamında gençlerle Türkiye'nin dijitalleşme sürecini, AK Parti iktidarında Türkiye'nin özellikle yüksek teknoloji konusunda katettiği mesafeyi ve dijital geleceğe dair vizyonları konuşacaklarını aktararak gençlerin geleceğe güvenle baktığını ve özgüven sahibi olduklarını anlattı.

Gençlerin uzay ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret eden İleri, "Türkiye'nin bu noktada nasıl bir gelecek vadettiğinin farkındalar. Türkiye'nin bu noktada attığı emin adımları yakinen takip ediyorlar ve bu konuda ümitliler. Bu yüzden görüyoruz ve inanıyoruz ki gençlerimiz özellikle muhalefetin son dönemde adeta üzerimize pompalamaya çalıştığı bu öğrenilmiş çaresizlik ve mandacılık zihniyetinden etkilenmiyor. Türkiye'nin geleceği gençlerimizin güvenli ellerinde." şeklinde konuştu.

İleri, 21. yılını kutlayan AK Parti'nin, vesayetin çökertilmesinden altyapı yatırımlarına, savunma sanayisinden sağlık sistemlerine birçok atılımlara imza attığını vurguladı.

Elde edilen kazanımları korumak ve 2023 yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olma yolunda var güçleriyle sahada olduklarını dile getiren İleri, savunma sanayisinden uydu teknolojilerine birçok alanda Türkiye'nin önemli mesafeler katettiğini dile getirdi.

- "İnovasyon kültürünün yaygınlaştırılması için TEKNOFEST gibi önemli adımların atılıyor"

Gençler arasında inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması için TEKNOFEST gibi önemli adımların atıldığına değinen İleri, geleceğe bu anlamda ümitle baktıklarını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, "Türkiye'nin dijital altyapısını Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde AK Parti kurmuştur. Türkiye'nin dijital geleceğini de AK Parti iktidarı inşa edecektir. Türkiye bu konuda iddialıdır. Kim ne derse desin, attığımız adımları itibarsızlaştırma noktasında ne kadar çaba harcarsa harcasın, bu iktidarın bu çalışmaları devam edecek ve Türkiye bu konuda olması gereken liderlik konumuna iddialı şekilde gelecek." ifadelerini kullandı.

İleri, muhalefetin yatırımlara karşı çıkmaktan başka bir iş yapmadığını sözlerine ekledi.

Toplantıda, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları ve partililer yer aldı.

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