YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti

13.04.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti

KİLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Kilis İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kandemir, beraberindeki heyetle, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ı ziyaret etti.

Kandemir, daha sonra teşkilat üyeleri ve ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Ziyarete, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğunTescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun
Eyüpspor-Altınordu maçının ardındanEyüpspor-Altınordu maçının ardından
Atatürk Üniversitesince hazırlanan sporcu egzersizi projesi TÜBİKAT tarafından desteklendiAtatürk Üniversitesince hazırlanan sporcu egzersizi projesi TÜBİKAT tarafından desteklendi
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 13 Nisan Çarşamba

İmsak
04:30
Sabah
05:54
Öğle
12:37
İkindi
16:16
Akşam
19:11
Yatsı
20:29
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.