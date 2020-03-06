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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Türkiye bir ilkenin, idealin hattını kuruyor"

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.03.2020 21:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Türkiye bir ilkenin, idealin hattını kuruyor"

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Geldiğimiz süreci sadece İdlib'den okursak eksik bir okuma yapmış oluruz. Türkiye, güvenliği ile ilgili bir hat kurarken sadece kendi iç güvenliği ile alakalı bir hat kurmuyor. Bir ilkenin, bir idealin, bir iddianın hattını kuruyor." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda, AK Parti Tekirdağ Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katılan Kandemir, partisinin 18 yılda çok güzel başarılara imza attığını söyledi.

Eskiden medyada, yargıda, ekonomide vesayet düzeni olduğunu anlatan Kandemir, "Ülkenin kendi bürokratik sistemi içerisinde, seçilmişlerin üzerinde vesayet düzeni vardı. Üst kurullar kurulmuştu. Türkiye o üst kurullarla yönetiliyordu. Bunlarla mücadele ede ede, bedel ödeye ödeye, 'ben istikametimi milletten alacağım' diyen, boyun bükmeyen bir liderin arkasında AK Parti, Türkiye'yi dönüştürdü." diye konuştu.

AK Parti'nin insanlığın umudu haline geldiğini belirten Kandemir, şöyle devam etti:

"Tarih bazen gelir sizin omuzlarınıza bir ağırlık, bir sorumluluk bırakır, kaçamazsınız. Bugün bizim omzumuzdaki ağırlık ve sorumluluk tarihin en karanlık, insanların göğsünün daraldığı, düzenin kalmadığı böyle bir dönemde dünyanın umudunun merkezi bizim siyasi hareketimiz oldu. AK Parti siyasi hareketi sadece içeriye konuşan bir siyasi hareket değil. Nereden anlıyoruz bunu? Bu son 6 ayda Cumhurbaşkanımızın yaptığı telefon diplomasisine baksak, zaten sadece Türkiye'nin hangi iddiada olduğunu gösterir bize."

- "Bizim ağır bir sorumluluğumuz var"

Kandemir, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Amerika kıtasından Avustralya kıtasına, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, nereye dönersek dönelim muhakkak varsa bir yerde kanayan yara, bununla dertlenmiş, mücadelesini vermiş, bununla ilgili inisiyatif almış bir ülkedir. Bu sebeple bizim ağır bir sorumluluğumuz var. Geldiğimiz süreci sadece İdlib'den okursak eksik bir okuma yapmış oluruz. Türkiye, güvenliği ile ilgili bir hat kurarken sadece kendi iç güvenliği ile alakalı bir hat kurmuyor. Bir ilkenin, bir idealin, bir iddianın hattını kuruyor. Hep birlikte dünyanın nereden nereye geldiğini beraber istişare edip, değerlendirip, önümüzdeki süreçte bu entelektüel birikimle oluşturulan kadrolarla 2023'e daha güçlü kadrolarla girmemiz lazım."

Programa, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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Ak Parti Siyaset Akademisi Tekirdağ

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