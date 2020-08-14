AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Biz orada haklarımızı savunuyoruz. Ülkemizin menfaatlerinin peşindeyiz"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gelişmelere ilişkin, "Biz orada haklarımızı savunuyoruz. Ülkemizin menfaatlerinin peşindeyiz." dedi.

Melikgazi Belediyesince İldem Mahallesi'nde temeli atılan Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Kitap Kafe'nin tanıtım toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginliği değerlendirdi. Doğu Akdeniz'de yıllardır süregelen bazı menfaat çekişmeleri olduğunu anımsatan Özhaseki, Türkiye'nin bu konudaki tavrının çok net olduğunu, bu yüzden de gelişmelerin yaşandığını belirtti.

"Düşünün kocaman bir ana kara üzerinde bin yıldır yaşıyoruz ve bizim bütün yetkimizi bu ana kara içine hapsetmek isteyen ülkeler var." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Küçücük adalardan başlayarak yetkisini 500 kilometre genişletmeye çalışanlar var. Bu konuda da yanlarına AB ülkelerini veya Türkiye düşmanlığı tescilli olan ülkeleri alarak böyle iş yapmaya çalışanlar var. Bizim meşru haklarımız var. Libya ile yaptığımız anlaşmayı da BM'ye gönderdik daha önce. Biz orada haklarımızı savunuyoruz. Ülkemizin menfaatlerinin peşindeyiz. Bu arada da aslında gücü yetmediği halde, hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde gidip sağda solda ağlak ağlak gezen yardım istemeye çalışan bir Yunanistan var. Arada siyasetçileri bir efeleniyorlar. 'Kimse duymasın' diye de etraflarına da bakıyorlar. Güçlerinin ne olduğunu da çok iyi biliyorlar. Güya oradan aldıkları destekle de bizim karşımızda bir şey yapmaya çalışıyorlar. Orada bir şey yapmayacaklarını biz de biliyoruz."