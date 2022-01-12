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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den seçim açıklaması:

12.01.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır çünkü biz sadece seçim döneminde çalışan ve seçimlere doğru yaklaşırken vatandaşın gözünü boyayacak işler yapan bir hareket içinde hiç olmadık"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde daha yüksek bir oy oranına ulaşacaklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi ve Kocasinan İlçe Teşkilatları ile İl Kadın Kolları'nın katılımlarıyla düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük sivil toplum örgütü, Türkiye'nin en kurumsal ve donanımlı insan kaynağına sahip parti teşkilatı olduklarını kaydetti.

AK Parti teşkilatlarının ve belediyelerinin yüz akları olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Vatandaşlarımızla aynı dili konuşuyor, birlikte yol yürüyoruz. Bu yüzdendir ki vatandaşlarımız 20 yıldır hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde bizi tercih ediyorlar, hamdolsun. AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz, bizim yüz akımız. Genelde ve yerelde yapılan bütün çalışmalarımızı, projelerimizi adeta kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza aktarıyorlar. İlk günkü aşkla, heyecanla ve coşkuyla milletimiz ve memleketimiz için çalışmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Partililere 2023 yol haritasıyla ilgili bilgi veren Özhaseki, şöyle devam etti:

"AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır çünkü biz sadece seçim döneminde çalışan ve seçimlere doğru yaklaşırken vatandaşın gözünü boyayacak işler yapan bir hareket içinde hiç olmadık. Biz, yarın seçim varmış gibi çalışan, vatandaşımıza hizmet eden, milletimizle iç içe ve milletimizle birlikte yöneten bir anlayışa sahibiz. 2023 seçimlerinde bir kez daha destan yazacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde daha yüksek bir oy oranına ulaşacağız."

Özhaseki, parti teşkilatlarına ve belediye başkanlarına bu kutlu yolda yapacakları çalışmalar için başarılar diledi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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