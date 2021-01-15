AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde Türkiye'nin 156 ülkeye yardım ettiğini bildirdi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ne gerçekleştirilen AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılan Usta, Kayseri'de kadınlarla ilk kez toplantı yaptıklarını söyledi.

Yol arkadaşlığının önemini vurgulayan Usta, salonda bulunan kadınlar olarak birbirlerini iyi tanıdıklarını dile getirdi.

Millete hizmet için çalıştıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Dünya zor bir dönemden geçiyor. Salgın dönemindeyiz. Bütün dünya sadece kendi derdine düşmüşken Türkiye elhamdülillah sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde umut ve merhamet eli olmaya devam ediyor. Sadece şu salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var. Biz bu yardımlarımızı gönülden yaptık. Her şeyimizi kaybetsek bile merhametimizi kaybetmeyen bir medeniyetin temsilcileriyiz ve bunu devam ettirmekle yükümlüyüz."

"Cumhurbaşkanımızın bizden tek isteği, çalışmak" diyen Usta bu görevi yerine getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.