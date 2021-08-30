AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, Mersin'deki orman yangınlarında zarar gören evlere ilişkin açıklama:

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Mersin'deki orman yangınları nedeniyle zarar gören evlerin yerine en hızlı şekilde yenilerinin yapılacağını söyledi.

Usta, AK Parti Mersin İl Başkanlığındaki basın toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki orman yangınlarından etkilenen alanlarda inceleme yapacaklarını aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Mersin'de özellikle Aydıncık ve Silifke'de orman yangınları sonrasında ciddi zararlar meydana gelmiş durumda. Sadece evlerin değil tarım alanlarının da zarar görmüş olması hasarların tespit edilmesi ve bunların telafi edilmesi açısından çok kıymetli ve önemli. Afetin ilk olduğu andan itibaren yapılan çalışmalar sonucunda 964 kişinin mağduriyetinin olduğunu tespit ettik. Toplam zarar olarak, 27 milyon 509 bin liralık Mersin'e ait bir hasar tespiti yapılmış durumda. 156 meskenin hasar gördüğü tespit edilmiş. Bunların içerisinde ağır ve hafif hasarlı olanlar var. Ağır hasarlı 55, yıkılmış olan da 48 mesken var."

Usta, zarar gören evlerin yerine yenilerinin yapılacağını belirterek, "İlk aşamada hızlıca planlanan şey ağır hasarlı ve yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılması. Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için elbette ki en önemli husus yaşanacak evlerinin bir an önce teslim edilmesi. Bu amaçla yerleri tespit edilerek yenilerinin yapılmasına en hızlı şekilde başlanacak." diye konuştu.

Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliği içerisinde hareket ettiğini aktaran Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem arazi hasarlarının giderilmesi hem de evlerin yerlerine yenilerinin yapılması konusunda en hızlı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda işlemler yapılmış durumda. Projeler belirlendi, tespit edildi. Yıkılan yerlerin yerine köy eviyse köy evi şeklinde projeler belirlendi. Orman evleriyse bunların yapımı planlandı, eğer hayvanların barındığı bir ahırsa, barınaksa bunların nasıl yapılacağı tek tek tespit edildi, projelendirildi ve yapımlarına inşallah hızlı bir şekilde ihaleleriyle birlikte başlanacak. Burada temel hedef bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın tekrar eski evlerine, yaşamlarına, konutlarına dönmesi."

- "Devlet olarak güçlü bir ülkeyiz"

Hasar tespiti çalışmalarına ilişkin olası itirazların da değerlendirileceğini dile getiren Usta, "Hasar tespit çalışmalarına ilişkin itirazların değerlendirilmesi sonrasında tespit edilen hasarların yapımına hızlıca başlanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Devlet olarak güçlü bir ülkeyiz. Kendi imkanlarımızla, hep birlikte yeniden, yıkılan ve bozulan ne varsa yapmanın ve düzeltmenin çabası içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, zarar gören ormanlık alanlarda ağaçlandırma yapılacağını vurgulayarak, bu bölgelerin yapılaşmaya açılacağı iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Mersin'in önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Usta, tarım ve orman alanlarının korunması ve daha da geliştirilmesini hedeflediklerini anlattı.

Usta, sahadaki ziyaretlerin ardından oluşturulacak raporların, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.

- Sabotaj iddiaları

Bir gazetecinin, orman yangınlarındaki sabotaj iddialarını sorması üzerine Usta, şu yanıtı verdi:

"Soruşturmalar devam ediyor. Tespit edilen yerlerde açıklamaları bakanlıklarımız ve valiliklerimiz yapıyor. Burada da henüz soruşturma tamamlanmadığı için bekliyoruz. Eğer böyle bir sabotaj tespiti olursa yakalanacaktır, o konuda endişeniz olmasın. Ne olursa olsun, sonuçta bu orman yandıysa hepimizin yanmaması için çok daha bilinçli olmamız gerekiyor. Belki bir sabotaj amacıyla değil bir vatandaşımızın bir ihmali bile olabilir. O yüzden çok daha hassas ve dikkatli olmamız gerekir. Bu konudaki soruşturmalar eksiksiz, çok ciddi ve sıkı bir şekilde devam ediyor."

Toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Resul Kurt ile AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz da katıldı.

Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını 31 Temmuz'da, Silifke ilçesinde de 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 1 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

