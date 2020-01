AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

Bin yataklı hastane 2023’ten önce hizmete girecek

Bin yataklı hastanenin bu yıl temelinin atılacağını müjdesini de veren Yavuz, hastanenin 2023’ten önce hizmete gireceğini belirterek, "Hastane konusu ile ilgili Cumhurbaşkanımız ile konuştuk, bakanlarımız ile defalarca hep birlikte konuştuk. Ve sonuç olarak bu yıl Allah’ın izniyle başlıyoruz. Bu konu uzun vadede değil, yakın vadede hallolacak çünkü bu yıl temel atılıyor. Allah’ın izniyle 2023 yılından önce bu hastanenin hizmete girmesini planlıyoruz. Sakarya’nın hayrı için her konuyu konuşuyor ve takip ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek, her konuya ilişkin bu birlik beraberlik içerisinde bakacağız, karşı koyacağız veya katkı sağlayacağız. Bizim rotamız, milletimizin rotasıdır; Sakarya’nın rotası neyse bizim rotamız odur. Sizin rotanız neyse, bizim rotamız odur. Biz millete rağmen siyaset yapma düşüncesinde değiliz. Her bir arkadaşımız adına söylüyorum, milletimiz ne arzuluyorsa, milletimizin ne hayrına olacaksa onu statülerimizi milletimizin hayrına kullanmak üzere gece-gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Daha sonrasında gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Yavuz ve teşkilat mensuplarının gazetecilerle çektirdiği toplu fotoğrafın ardından program sona erdi.