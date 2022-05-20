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  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin temel atma törenine katıldı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin temel atma törenine katıldı:

20.05.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin büyüklüğü tarihten aldığı sinerji ve sağladığı değerler itibariyle bu coğrafyada dik ve güçlü duruşu hem ülkemiz açısından son derece kıymetli ve hem de dünya barışı açısından insanlığın kazanımı olarak tarihe geçecek kıymettedir"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye'nin büyüklüğü tarihten aldığı sinerji ve sağladığı değerler itibariyle bu coğrafyada dik ve güçlü duruşu hem ülkemiz açısından son derece kıymetli ve hem de dünya barışı açısından insanlığın kazanımı olarak tarihe geçecek kıymettedir." dedi.

Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 20 yıldır imkanları derleyerek, bir taraftan kaynakları artırmaya çalışırken diğer taraftan projeleri öncelik sıralaması ile hayata geçirdiklerini belirtti.

Eğitimin önemin ve teknolojik donanımın önemine değinen Yazıcı, "21. yüzyılın en büyük özelliği bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi kullanmaktır. O ünitelerden birinin temelini atıyoruz. İnşallah gençlerimiz bu eğitim kurumlarında yetişir, donanımlı hale gelir ve insanlık gerçekten sorunlarının çözümü konusunda başvuracağı kaynakların daha da zenginleşmesine vesile olduğumuzu görür. Hep birlikte bu hedefe odaklanmış olarak bugün bu eserin temelini atıyoruz." diye konuştu.

İş görme tarzlarının önceliğe ve ihtiyaca göre olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Yaptığımız bütçelerde oransal olarak en fazla bütçesinde artış yaptığımız iki alan var. Bunlardan bir tanesi sağlık, diğeri eğitim. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye olan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' tavsiyesini referans alıyoruz. Çünkü, insanın yaşaması, sağlıklı olması, kaliteli sağlık hizmetine erişmesi, insan olmanın en temel noktasını teşkil eder. İnsanı yaşatamadıktan sonra konuşma, seyahat, davranış özgürlüğünün herhangi bir anlamı olabilir mi?" şeklinde konuştu.

AK Parti döneminde bütün sağlık hizmetlerinin tek çatı altında birleştirildiğini hatırlatan Yazıcı, "Kalitesini artırmaya odaklandık. Her insan eşit haklara sahiptir. İnsanları hangi kurumda çalışırsa çalışsın; memur, işçi, esnaf veya işi olmayan vatandaş olsun, ne olursa olsun ülkemizde sağladığımız sağlık alanındaki hizmet kalitesine eşit şekilde erişme hakkı olmalıdır. Sağlık alanındaki yatırımlarımızın temelinde bu bakış var." ifadelerini kullandı.

- "Hayalleri gerçekleştirdik"

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu, dış ilişkiler ve ülke içerisinde sağladıkları imkanların halka ulaşması noktasında büyük bir hassasiyet içerisinde olduklarına işaret eden Yazıcı, "Geçen hafta sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde klasmana girecek Rize-Artvin Havalimanı'nı cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açtık. 2010'lu yıllarda hayal bile edilemiyordu. Hayalleri gerçekleştirdik. Dünyada 5 tane olan deniz üzerindeki dolgu havalimanlarından Türkiye'de ikincisi ve en moderni, tasarım, kullanılan malzeme, işlevsellik bakımından son derece önem arz eden havaalanını hizmete açtık." dedi.

Türkiye'nin etrafında dünya barışını tehdit eden, insanlık değerlerini değişim ve dönüşüme doğru dezenforme eden davranışların gerçekleştiğini kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin insanlığın kazanımı ve değerlerini dikkate almak suretiyle sergilediği duruş son derece kıymetli ve değerlidir. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa karşı Türkiye'nin duruşu, savaşan iki ülke ile savaşın sonlanması için sürdürdüğü kararlı tutum ve diyalog ortamı ve yine bununla bağlantılı ortağı olduğumuz, ortaklığın önemli bir üyesi olduğumuz NATO ile ilişkilerimiz bakımından cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ve kamuoyunun takip etmekte olduğu davranış ve değerler bütünü itibariyle dünya barışına ve insanlığın ortak değerlerine ne denli katkı sağladığımızı gözlemliyor ve takip ediyoruz. Son iki yılda dünyada meydana gelen pandemi ile birlikte hayat pahalılığı dünyada ve Türkiye'de gündem konusu oldu. Hükümetimiz ilgili birimler bu sorun ile ilgili çalışmalarını günlük ajandalarının başında yer vermek suretiyle takip ediyor. İnşallah bu alandaki sıkıntıları imkanlar ölçüsünde belli bir perspektifle çözüme kavuşturacağız. Esas olan birlik ve bütünlüğümüzdür. Doğru olanın milletimiz için gerekli olanın temsilcisi olanın yanında duruş sergilememizdir. Türkiye'nin büyüklüğü tarihten aldığı sinerji ve sağladığı değerler itibariyle bu coğrafyada dik ve güçlü duruşu hem ülkemiz açısından son derece kıymetli ve hem de dünya barışı açısından insanlığın kazanımı olarak tarihe geçecek kıymettedir."

Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi temeli atıldı.

Programa Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve diğer ilgililer katıldı.

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