AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Sivasspor'a sürpriz telefon

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takım kaptanlarından Hakan Arslan ile telefon görüşmesi yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde kampta bulunan kırmızı-beyazlı ekibi antrenman sırasında arayan Yıldırım, yeni sezon öncesi teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

Milli takımın kendilerini sevindiremediğini belirten Yıldırım, "Sivasspor'dan sevindirici haber almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Çalımbay ve takım kaptanlarından Hakan Arslan, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında uçak yolculuğu için verdiği destekten dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

Arslan da ülke olarak başarılı sonuçlara ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ilk Avrupa kupası maçına Yıldırım'ı davet etti.

