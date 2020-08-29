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  4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan aşure günü ve Kerbela mesajı:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan aşure günü ve Kerbela mesajı:

ANKARA HABERLERİ  | 29.08.2020 11:56 | Son Güncelleme

"Tarihimizin önemli hadiselerinin de yıl dönümü olan Aşura günü vesilesiyle Hakk'ı üstün tutmak için mücahede eden ve bu uğurda şehadet şerbetini içen tüm şehidlerimize de Allah'tan rahmet dilerim"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, aşure günü ve Kerbela olayının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, muharrem ayının 10'uncu gününde Kerbela şehidi Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehadetini minnet, tazim ve elemle andığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlara Hakk'a sadakati, sabrı, mücadele ve Hak yolunda cihadı hikmetli bir şekilde öğreten o pak insanlara selam olsun. Müslümanların ortak hüznü olan Aşura Günü ümmetin tevhidine vesile olsun. Tarihimizin önemli hadiselerinin de yıl dönümü olan Aşura Günü vesilesiyle Hakk'ı üstün tutmak için mücahede eden ve bu uğurda şehadet şerbetini içen tüm şehidlerimize de Allah'tan rahmet dilerim."

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