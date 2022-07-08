AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da bayramlaşma töreninde konuştu:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bütün ülkeler hayat pahalılığından, enflasyondan büyük bir bedel ödüyor. Türkiye de bunlardan ayrı değil." dedi.

Yıldırım, Erzincan Belediyesince, belediye binasında protokol ve vatandaşlarla düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, bayramların kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği ve kardeşliğin doruğa ulaştığı müstesna günlerden biri olduğunu söyledi.

Enflasyonla mücadele konusunda çalışmalara değinen Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Önce iki buçuk yıl süren Kovid-19 salgını ve şimdi de kuzeyimizde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın bütün dengesini alt üst etti. Bütün ülkeler hayat pahalılığından, enflasyondan büyük bir bedel ödüyor. Türkiye de bunlardan ayrı değil. Hayat pahalılığı, enflasyon son yılların en yüksek düzeyine çıktı. Bunun için tabii ki oturup bekleyecek halimiz yok. Enflasyonun inmesi belli ki biraz zaman alacak. Buna karşılık da vatandaşlarımızı korumak amacıyla bir dizi tedbirleri Cumhurbaşkanımız ve kabinesi birer birer alıp hayata geçiyor. Bundan sonra da tedbirler alınmaya devam edecek."

- "Huzur ve güvenlik bir ülkenin olmazsa olmazıdır"

Yıldırım, sınırlarda güvenlik güçlerinin temizlik harekatı yaptığını ve bütün bunların amacının vatandaşların güven ve huzur içinde ait oldukları yerlerde yaşamlarını sürdürmesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığına dikkat çeken Yıldırım, "Huzur ve güvenlik bir ülkenin olmazsa olmazıdır. 20 yıl öncesinde bu ülkede gidemediğimiz yerler, bayrağımızı dalgalandıramadığımız bölgeler vardı. 20 yılda ülkenin doğusuyla batısını birbirine yakınlaştırdık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik ama bir şeye çok dikkat ettik. Yolları böleriz ama asla Türkiye’yi böldürtmeyiz." diye konuştu.

Yıldırım, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi gözümüz kadar muhafaza edeceğiz. Buna mecburuz. Çünkü bu topraklar, bu coğrafya kolay bir coğrafya değil. 100 yıldır, Osmanlı’dan bu tarafa bu topraklarda bağımsızlık mücadelemiz devam ediyor. Coğrafya kader diyor İbn-i Haldun. Bu kader bizim kaderimiz. Bizim kaderimiz sadece 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla sınırlı değil. 492 bin kilometrekare Mavi Vatan da buna dahil ve etrafımızı kuşatan Balkanlardan Uzak Doğu'ya uzanan Türk coğrafyası da bizim kaderimizdir. Onun için Türkiye başta olmak üzere bölgede huzurun, güvenliğin ve refahın sağlaması için Türk Devletleri Teşkilatı da canla başla çalışıyor ve gayret ediyoruz."

Bayramlaşma programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

