AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer yeniden başkanlığa seçildi

AK Parti Giresun Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde mevcut Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer yeniden başkan seçildi.

Giresun Belediyesi Botanik Parkta yapılan kongreye AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, önceki dönem milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Kongre divan heyetinin yerini almasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimle birlikte AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer yeniden başkan seçildi. AK Parti Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu listesi ise şu şekilde oluştu:

"Muhammer Ayar, Yusuf Enes Çolaker, Ünal Kurt, Mustafa Kankaya, Ferhat Akar, Hatice Aydın, Ayşin Çakır, Hatice Akçay, Kassım Kılıç, Cengiz Korkmaz, Kadir Şen, Kadir Ayar, Bilgin Erdem, Mehmet Özkaya, Ali Futa Bakar, Kaya Erdemir, Yakup Atar, Yusuf Bestami Özdemir, Meyse Kara, Murat Aksu, Mehmet Engin Memiş, Mustafa Kahyaoğlu, Ahmet Eynesilli, Turgay Gökçe, Hasan Karakaş, Emin Eren, Necmi Saydam, Hasan Karaduman, Fatma Kılıç."

