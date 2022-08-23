AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, partisinin Bartın il başkanlığında konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2023'e giderken daha güçlü bir şekilde milletin sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Milletimizin refahını, kalkınmasını artırmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın partisinin il başkanlığı ziyaretinde konuşan Tunç, AK Parti'nin eser siyasetinin adresi olduğunu, 20 yıldan bu yana 81 ilin en ücra köylerine varıncaya kadar binlerce eseler kazandırdıklarını söyledi.

Ülkenin her yerini dünya projeleriyle tanıştıran AK Parti'ye, milletin eser siyaseti yaptığı için sahip çıktığını vurgulayan Tunç, "Türkiye'nin fiziki kalkınmasını, büyük projelere imza atmasını, dış politikada mazlumun sesi olmasını, hakkaniyetli, adaletli bir dış politikayla dünyada arabuluculuk noktasında görev istenen lider ülke konumuna gelmesini ve Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklerde demokrasi çıtasının daha da yükselmesini hazmedemeyenler, türlü türlü tuzaklar kurdular bu süre içerisinde. 20 yılda bir taraftan hizmet ettik, bir taraftan darbecilerle demokrasi düşmanlarıyla mücadele ettik." diye konuştu.

Tunç, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis ve sokaklarda yaşananlara değinerek, "2023'e giderken daha güçlü bir şekilde milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. İktidarda milli iradeyi en güzel şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Vesayetçi anlayışa, darbecilere, demokrasi düşmanlarına hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz. Milletimizin refahını, kalkınmasını artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Nice AK 21 yıllara." ifadelerini kullandı.

