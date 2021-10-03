AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de TÜGVA kampını ziyaret etti:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gençlerle olmak, bizi daha gençleştiriyor. Gençlerle olmak, bizi daha da umutlandırıyor. Milli değerlerini, bayrağını bilen insanların sayısının artması, toplumda söz sahibi insanlar olması oldukça kıymetli." dedi.

Turan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Temsilciliğince, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen Lise Okul Başkanları Motivasyon Kampı'nı ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Turan, gençliğin, en kıymetli hazinelerin başında geldiğini söyledi.

TÜGVA'nın çok değerli gençlerini şehitler diyarı Çanakkale'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle bir araya geldik, dertleştik. Soruları varsa, talepleri, beklentileri varsa onları değerlendirmeye çalıştık. 'Bizim dünyamızdan genç nedir?' diye anlatmaya çalıştık. Gençlerimize güveniyoruz. Gençliğin, inancı ve ideali uğruna fedakarlık yapabilen insanlar olduğunu biliyoruz. Bu fedakarlığın kıymetini her dönem yaşamış insanlarız. 15 Temmuz'da gördük, öncesinde birçok dönemde gördük. İddiamız şudur ki bir hareket gençleriyle beraber var olur veya yok olur. Gençler, kendi iddiası, kendi davası uğruna hiçbir sıkıntıyı göz ardı etmeden yola devam eden insanlar. Gençlerle olmak, bizi daha gençleştiriyor. Gençlerle olmak, bizi daha da umutlandırıyor. Milli değerlerini, bayrağını bilen insanların sayısının artması, toplumda söz sahibi insanlar olması oldukça kıymetli. TÜGVA da bugün eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler açısından, sivil toplum açısından çok kıymetli bir alanı dolduruyor. TÜGVA, heyecanıyla, duruşuyla son dönem gençliğinde büyük bir etki doğuruyor."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konukevi'nde düzenlenen programda Turan, gençlerle masa tenisi ve langırt oynadı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Eceabat İlçe Başkanı İlker Güven ve İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal da hazır bulundu.

