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AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür istifa etti

26.01.2021 18:54 | Son Güncelleme:
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AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, istifa ettiğini açıkladı.AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, yaptığı açıklamada, "7.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, istifa ettiğini açıkladı.
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, yaptığı açıklamada, "7. Olağan Kongremiz için AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile gerçekleştirmiş olduğumuz istişareler neticesinde aday olmama kararı almış bulunmaktayım. Ak ve hak olan davamızda Hakkari’mizde yapılacak olan 7. Olağan Kongremize kadar görevimin başında olup kongrede mesuliyeti başka bir dava arkadaşıma devredeceğim. İlk günkü aşk ile dava şuurumuza bağlı kalarak Hakkari’mizde partimizin başarısı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletimizin umudu, mazlumların gür sesi ve devletimizin Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmalarımıza canı gönülden devam edeceğiz. Girdiğimiz genel ve yerel seçimlerde teşkilatımız ile birlikte alnımızın akı ile çıktık. Hakkarili hemşerilerimizle her daim yürek yüreğe istişareler edip onları dinledik.
Esnafımız, sivil toplum kuruluşlarımız, oda ve dernek kuruluşlarımız ile her daim fikir alışverişinde bulunduk. Hakkari’mize hizmet etmek için her daim elimizden gelen çabayı ortaya koyduk. Hemşerilerimiz hizmetin en iyisine her daim layıktır. Her karar bizim için hizmete yeni hizmetlere yönelik yeni bir başlangıçtır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde partimizin kutsal davasında birlikte yol yürümek bizim için izzet ve onurdur. Misyonu, liderliği ve hizmet anlayışı ile ülkemizin siyaset tarihinde yeni çığırlar açan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin daima emrinde olacağız. Bir nefer olarak AK Davamızın tüm değerlerini kendimize dava ve onur bilmekteyiz.
Partimizin birçok kademesinde bize görev veren Genel Başkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan’a teveccühlerinden ötürü saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum. Her zaman bizlere desteklerini esirgemeyen Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e, Bölge Koordinatörümüz Sayın Metin Bulkut’a, İl Koordinatörümüz Sayın Alaattin Parlak’a, MKYK üyelerimize, Milletvekilimiz Sayın Husret Dinç’e, kıymetli belediye başkanlarımıza, encümenlerimize, İl Yönetim Kurulu üyelerimize, kadın, gençlik kolları, ilçe başkanları, mahalle ve köy başkanları, üyelerimize, STK temsilcilerimize, kanaat önderlerimize ve bizleri hiç yalnız bırakmayan değerli Hakkari halkımıza şükranlarımı saygı ile arz ediyorum" dedi.

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