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AK Parti heyetinden İl Sağlık Müdürlüğüne ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 27.07.2020 17:26 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ile AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.AK Parti heyeti, İl Sağlık Müdürlüğüne yeniden atanan Ahmet Sarı’ya, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Dr.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ile AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.
AK Parti heyeti, İl Sağlık Müdürlüğüne yeniden atanan Ahmet Sarı’ya, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Dr. Öğretim Üyesi Nihat Yılmaz’a, Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Op. Dr. Erkan Andaç’a, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine atanan Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi’ye, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara’ya ve Destek Hizmetleri Başkanı Yüksel Korkut’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yeni yapılanma hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan İl Başkanı İsmail Altınöz, ataması gerçekleşen İl Sağlık Müdürü Sarı’ya, Dr. Nihat Yılmaz, Dr. Erkan Andaç ve Dr. Ahmet Taylan Çebi’ye başarılar diledi.
Her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ise, "Ataması gerçekleşen İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı’ya, ekibine ve başhekimlerimize yeni görevinde başarılar diliyoruz. Halkımıza hizmet ve hastanelerimiz için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Sağlıkta kadromuzu daha da güçlendirerek hizmetlerimize devam edeceğiz. Göreve yeni atanan ve devam eden arkadaşlarımız birlikte güzel işlere imza atacaklarına inanıyoruz. Biz de kendilerine gerekli destekleri veriyoruz vermeye de devam edeceğiz" dedi.
Ziyarette hastanelerin genel durumu ve yapılan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunularak sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilebilmesi amacıyla neler yapılabileceği konusunda paylaşımlar yapıldı.
Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek AK Parti heyetine teşekkür etti.

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