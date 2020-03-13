AK Parti İl Başkanı Gür Ankara’da tedavi gören Ahmet’i ziyaret etti

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, beyin erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Abay’ı Ankara’da ziyaret etti.

Gür Ankara’da tedavi gören Ahmet Abay ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Gür, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara’da tedavi gören hemşehrilerimizi fırsat buldukça ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün de Ahmet’i ve ailesini ziyaret ettik. Küçük Ahmet’e Allah’tan acil şifalar diliyorum. İnşallah en yakın zamanda eski sağlığına kavuşur. Bu tür ziyaretler hastalarımıza moral oluyor. Başka şehirlerde tedavi gören hemşehrilerimize elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Her zaman onların yanındayız" dedi.

Fatma ve İhsan Abay çifti ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.



