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AK Parti İl Başkanı Kaplan: “Hiçbir art niyetli güç bizi bölemeyecektir”

13.01.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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AK Parti İl Başkanı Kaplan: “Hiçbir art niyetli güç bizi bölemeyecektir”

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, partisinin 7.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, partisinin 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, “Bizler, sen-ben ayrımcılığından sıyrılıp hep birlikte biz olabilmek için bu göreve talip olduk. İnanıyorum ki sevgi dolu gönlümüzde kardeşlerimizi teşhis ettiği Kırıkkale’mizde hiçbir art niyetli güç bizi bölemeyecektir” dedi.
AK Parti Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi Başpınar Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Partisinin kongresinde konuşan AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, “Bugün burada AK Parti’ye gönül vermiş dostlarımın önünde bütün Kırıkkale’yi kucaklıyor, heyecanımızı ve coşkumuzu sizlerle paylaşıyoruz. Keskin’den Delice’ye, Çelebi’den Yahşihan’a, Balışeyh’ten Bahşılı’ya, Karakeçili’den Sulakyurt’a, Hacılar’dan Çerikli’ye şehitler diyarı Kırıkkale’mizin dört bir yanında bulunan bütün hemşerilerimi gönülden selamlıyorum. Bizler Kırıkkale’mizin her köyünden, her mahallesinden, her belde ve ilçesinden hemşerilerimizle dostluk ve kardeşlik dayanışmasına bağlı gönül ilişkileri kurmak için bu göreve talip olduk” diye konuştu.

"Hiçbir art niyetli güç bizi bölemeyecektir"
Kaplan, “Bir mum diğer mumu tutuşturduğunda ışığından hiç bir şey kaybetmez. Bizler, sen-ben ayrımcılığından sıyrılıp hep birlikte biz olabilmek için bu göreve talip olduk. İnanıyorum ki sevgi dolu gönlümüzde kardeşlerimizi teşhis ettiği Kırıkkale’mizde hiçbir art niyetli güç bizi bölemeyecektir. Bizler kusur araya değil kusur kapatan bir anlayışla talip olduk. Yeni bir heyecanla yeni bir coşkuyla AK Parti Kırıkkale Olağan İl Kongresinde başkan adayı olarak karşınızda bulunmak benim için büyük bir onurdur, gururdur. İnanış adanış bir ömürle azamet ve tevazuuyla İslam’ın savunuculuğunu üstlenmiş dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırıkkaleli temsilcisi olmak bizlere bitmeyen enerji ve güç katmaktadır. Bizim yolumuz sevgi ve kardeşliğin yoludur. Bizim yolumuz kucaklaşmanın ve paylaşmanın yoludur. Bizim yolumuz tevazünün ve birleştirmenin yoludur” dedi.

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