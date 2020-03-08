AK Parti İl Başkanı Yanar, Kadınlar Gününü kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile bir mesaj yayımlayarak tüm kadınların gününü kutladı.

Yanar, mesajında, kadınların her alanda yaptıkları fedakarlık ve emeklerin paha biçilemez derecede kıymetli olduğunu belirtti.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar; “Kadınlarımız bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Hükümetimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız aracılığıyla kadınlarımıza pozitif ayırımcılık yapmış ve hak ettikleri değeri vermiştir. Hayata geçirilen projelerle, geleceğin kadınları, anneleri olan kız çocuklarımızın eğitimine önem verilmiş; kadın hakları, aile ve çocuk eğitimi gibi pek çok konuda, gerek devletimiz gerek sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri tarafından eğitim çalışmaları yapılmıştır” dedi.

Yanar, şöyle konuştu:

“Cennet annelerin ayağının altındadır sözünü ilke edinip, annelerimize olan sevgi, saygı ve hoşgörüyü tüm kadınlara yönelik göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün başta Nevşehirli kadınlarımız olmak üzere, tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.”

