AK Parti İl Başkanı’ndan Başkan Özcan’a ot tepkisi

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Tanju Özcan’ın Köroğlu Parkı ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, “Köroğlu Parkı ağlama duvarı değildir. Önce asli görevlerinizi yerine getirin ve kaldırımlarda büyüyen otları temizleyin” dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Başkan Özcan’ın dün Köroğlu Parkı ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Belediye Meclis Üyesi Burak Balaban ve Gençlik Kolları üyeleri ile Bolu Atatürk Stadyumu’nun bulunduğu caddede bir araya gelen Doğanay, "Köroğlu Heykeli’nin olduğu yer ve Millet Bahçesinin yapılacağı yer ağlama duvarı gibi oldu” dedi.

Köroğlu Parkı’nda görülen eksikler dolayısıyla revizyon yapılmasını talep ettiklerini belirten Doğanay, “Oraya yapılan bir yatırım var. Bu yatırımın sonucunda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bakanı ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız da Millet Bahçesinin 81 ile yapılacağının taahhüdünü ve sözünü verdiler. Sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından buraya gelerek burada çalışmalar yapıldı ve bir proje hazırlandı. Bu proje hazırlandıktan sonra bunu gerek milletvekillerimiz gerekse de bizler bir değerlendirme yaptıktan sonra projede birtakım eksiklikler gördüğümüz için revizyon yapılmasını talep ettik. Bunun sonucunda yapılan ve bitmiş olan projede bir revizyona gidildi. Bu nedenle bir gecikme söz konusu oldu. Şunu söyleyebiliriz Bolu’ya Millet Bahçesi yapılacak bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu sözü veren AK Parti’nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Başkan Özcan’ın asıl hassasiyeti asli görevlerine göstermesi gerektiğini ve kaldırımların üzerinde büyüyen otların temizlenmediğini ifade eden Doğanay, "Başkanımız bu kadar hassasiyet taşıyor ise önce belediyenin asli görevleri var. Bu asli görevleri yerine getirmesi lazım. Bu asli görevleri yerine getirdikten sonra da Bolu’yu vizyona taşıyacak, geleceğe taşıyacak projeler üzerinde de hep birlikte kafa yorabiliriz ama ben şunu söylüyorum. Etrafa bir baktığınız zaman kaldırımlardan geçecek durum yok. Her yer diken ve otlarla dolu. İnsanlar gittikleri şehirlerde ilk önce kaldırımlara bakar. Eğer bir şehirde kaldırımların üzerine ot bürümüşse oradan anlaşılır. İnsanlar buralardan artık geçemiyorlar. Bu noktadayız. Bunu görmek lazım. Yoksa her sıkıştığında git heykelin orada bir açıklama yap. Bunda bir sıkıntı yok yapabilirsin” şeklinde konuştu.

Doğanay’ın açıklamalarının ardından, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri yanlarında getirdikleri oraklarla kaldırımların kenarlarındaki otları temizledi.

