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AK Parti İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya için namaz kılıp şükür duası etti

KONYA HABERLERİ  | 20.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olmasından dolayı Selçuklu Camisi’nde namaz kıldı ve şükür duası etti.AK Parti Konya İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olarak açılmasının ardından Selçuklu Camisi’nde namaz kıldı ve şükür duası etti.

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olmasından dolayı Selçuklu Camisi’nde namaz kıldı ve şükür duası etti.
AK Parti Konya İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olarak açılmasının ardından Selçuklu Camisi’nde namaz kıldı ve şükür duası etti. İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik’in de katılımıyla yaptığı basın açıklamasında, "Danıştay başkanlığının aldığı iptal kararıyla birlikte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vakur duruşu sayesinde milletimizin ve ümmeti Muhammed’in sembolü haline gelmiş olan Ayasofya Camii’nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun bir şekilde, yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayacağının müjdesini aldık. Yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun ki, 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Ayasofya’da ibadet edebileceğimizin haberini aldık. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız, şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii’ne artık abdest alarak gireceğiz" dedi.
Tüm camiler gibi Ayasofya Cami’nin de kapılarının tüm yerli ve yabancı vatandaşlara sonuna kadar açık olacağını belirten Koru, "Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Camii gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Tarih, fethettiğimiz her yerde refahı, güveni, huzuru ve hoşgörüyü hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.

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Ahmet Koç Eczanesi
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Ece Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
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