AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım partisinin Erzincan il kongresinde konuştu:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, geçmişte olduğu gibi hiçbir zaman dış politikada kısık sesli olmadıklarını belirterek, "Büyük devletlerin arkasından söz söyleyen bir ülke olmadık. 'Bu coğrafyada yaşıyorsak, tarihi geçmişimizin bize yüklediği sorumluluk var' dedik. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Libya’da ve en sonunda Azerbaycan'da 30 yıllık esareti sona erdiren Azeri kardeşlerimizin yanında olduk, her türlü desteği verdik." dedi.

Yıldırım, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Erzincan 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, 19 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çıktıkları bu yolda ilk günün heyecan ve şevkiyle devam ettiklerini söyledi.

Ülkeyi kalkındırmak için sağlık, eğitim, ekonomi ve adalet başta olmak üzere tüm alanlarda dağlar gibi sorunları dağlar gibi hizmetlere dönüştürdüklerini ifade eden Yıldırım, "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bölücülere karşı amansız mücadele ettik. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütüne karşı sadece vatan topraklarında değil, mavi vatanda değil, etrafımızdaki coğrafyada da bu mücadeleyi gerçekleştirdik." diye konuştu.