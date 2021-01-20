YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

20.01.2021 20:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

EDİRNE (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Yıldırım, daha sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'e ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, Canalp ile bir süre sohbet etti.

Yıldırım, daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında oda ve borsa temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile iş insanları katıldı.

Yıldırım, ETSO'daki toplantının ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasının resmi açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, il başkanlığı binasının kongreyle aynı gün açılmasının güzel bir anı olduğunu söyledi.

İl binasında güzel hizmetler yapılacağını belirten Yıldırım, "İl başkanımız ve ekibi bu güzel binada Edirne için, 2023 hedeflerimiz için çalışmaya devam edecekler. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Edirne'ye yakışır bir il başkanlığı binası olmuş. Rabbim bu mekanda hem Edirnelilere hem de ülkemize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da güzel bir törenle il binasını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Yıldırım, daha sonra TED Edirne Koleji'ni ziyaret etti. Burada TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba ve öğretmenler bir süre sohbet etti.

Kentteki bir otomobil bayisini ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Edirne'den ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Edirne Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:58
Sabah
08:29
Öğle
13:30
İkindi
15:58
Akşam
18:21
Yatsı
19:46

Edirne Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Kutlutaş Eczanesi
Merkez
Pirko Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Erkan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu operasyonları

Edirne'de uyuşturucu operasyonları

‘Abay köşesi’ ve ‘Düsen Kaseinov’ sanat sınıfı açıldı

‘Abay köşesi’ ve ‘Düsen Kaseinov’ sanat sınıfı açıldı

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

GÜNCELLEME 2- Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi

GÜNCELLEME 2- Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.