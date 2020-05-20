YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. AK Parti kadın kollarından gıda bankasına bağış

AK Parti kadın kollarından gıda bankasına bağış

ÇORUM HABERLERİ  | 20.05.2020 18:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Bizbize Yeteriz Türkiyem” kampanyasıyla eşzamanlı olarak başlatılan Çorum Belediyesi Gıda Bankasının ayni yardım kabulüne AK Parti Kadın Kolları, bayram öncesi kadayıf yardımı ile destek verdi.Bu süreçte Çorumlu esnaf, iş adamı ve hayırseverlerin önemli miktarda bir ayni yardım desteği verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Bizbize Yeteriz Türkiyem” kampanyasıyla eşzamanlı olarak başlatılan Çorum Belediyesi Gıda Bankasının ayni yardım kabulüne AK Parti Kadın Kolları, bayram öncesi kadayıf yardımı ile destek verdi.
Bu süreçte Çorumlu esnaf, iş adamı ve hayırseverlerin önemli miktarda bir ayni yardım desteği verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
Başkan Aşgın, "Gıda Bankamız aracılığıyla yaklaşık 8 bin aileye ulaşıyorduk. Pandemi sürecinde bu sayıyı 10 bine çıkardık. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte biz de Çorum’da hayırsever hemşehrilerimize çağrıda bulunduk. Çok güzel destekler geldi. Yağmur duasına çıkamayan köylerimiz adaklık kurbanlarını bağışladılar, şehit yakınlarımız verecekleri mevlit yemeğinin tutarı karşılığında ayni yardımda bulundular. AK Parti Kadın Kollarımızın yapmış olduğu bu kadayıf yardımı da bayramda hemşehrilemizin ağzını tatlandıracak güzel bir yardım oldu" dedi.
Aşgın, AK Parti Kadın Kolları tarafından yapılan yardımın diğer partilere de örnek teşkil etmesini ve diğer parti teşkilatlarından da bu şekilde ayni yardım gelmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da yaptığı konuşmada pandemi sürecinde Çorum Belediyesinin elinin değmediği bir ihtiyaç sahibi kalmadığını vurgulayarak “Belediyemiz bu süreçte çok başarılı ve güzel hizmetlerde bulundu. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Kadın kollarımıza pandemi sürecinde verdiği destek için teşekkür ediyorum" dedi ve AK Parti olarak ulaşamadıkları hiç bir ihtiyaç sahibi kalmasın diye çaba gösterdiklerini vurguladı.
Pandemi sürecinde kadın kolları olarak aktif bir şekilde çalıştıklarını dile getiren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ise, "Bayramda vatandaşlarımızın sofralarında yer alalım dedik, tatlı ikram etmek istedik. 360 paket kadayıfımızı Çorum Belediyesi Gıda Bankasına ulaştırdık. Kadayıflar bizden şekerler belediye başkanımızdan. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Petrol Caddesi asfaltlandı

Petrol Caddesi asfaltlandı

Balıkesir Büyükşehir sahilleri yaza hazırlanıyor

Balıkesir Büyükşehir sahilleri yaza hazırlanıyor

Pandemi döneminde en çok okunan kitaplar

Pandemi döneminde en çok okunan kitaplar

Çorum Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:12
Öğle
12:42
İkindi
16:38
Akşam
20:01
Yatsı
21:41

Çorum Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Karaoğlu Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Merkez Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aşağı Sanayi çarşısında değişim başladı

Aşağı Sanayi çarşısında değişim başladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.