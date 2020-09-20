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AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığında Çetinkaya dönemi:

KARABÜK HABERLERİ  | 20.09.2020 16:50 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde Özkan Çetinkaya, delegelerin oyları ile başkanlığa seçildi.Mevcut Başkan Osman Uzunoğlu’nun aday olmadığı kongre Korona Virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Yenişehir Kapalı spor salonun da gerçekleştirildi.Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’nin 19 yılın sonunda birçok tecrübesinin oluştuğunu belirterek, “Bugün Doğu Akdeniz’de bir mücadele yürütüyoruz.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde Özkan Çetinkaya, delegelerin oyları ile başkanlığa seçildi.
Mevcut Başkan Osman Uzunoğlu’nun aday olmadığı kongre Korona Virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Yenişehir Kapalı spor salonun da gerçekleştirildi.
Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’nin 19 yılın sonunda birçok tecrübesinin oluştuğunu belirterek, “Bugün Doğu Akdeniz’de bir mücadele yürütüyoruz. Birileri bu konuda ’Dünyada tek kaldık.’ diyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yurdumuzun her bir yeri işgal edildiğinde o zaman da yalnız kaldık. İngiltere, Yunanistan’ı üzerimize salmıştı. Ben Ege Bölgesi’nde doğdum, büyüdüm. Her türlü Yunanistan zulmünün anlatıldığı hususlar vardır. Dededen toruna bunlar anlatılır. Fransa da Akdeniz’i işgal etmişti. Peki o zaman da ’Kardeşim dünyada yalnızız bunlarla anlaşmaya gidelim.’ diye bir yol izlendi mi?. Ne yaparsanız yapın bugün bir Recep Tayyip Erdoğan’la uğraşıyorsunuz ama memleket yüzlerce, binlerce, on binlerce Recep Tayyip Erdoğan inşa etmiştir. Bugün Amerikan başkanlık seçimlerinde başkan adayının diğer formüllerden vazgeçerek, seçimler neticesinde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmekten bahsettiği, Yunanistan’ın ve Fransa’nın çıkan haberlerde hep bizim iktidardan indirilmemizden bahsedildiği bir dönemde ne kadar zorlu bir seçimin bizi beklendiğini hep birlikte görmemiz gerekiyor. Yeni oluşacak kadrolarımızın bu bilinçle çalışmalarında fayda var. Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği hiçbir seçimi sandıkta kaybetmedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra da gireceği hiçbir seçimi kaybetmeyecektir." dedi.
Kongreye ayrıca AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, STK Temsilcileri ile partililer katıldı.
Delegelerin oyları ile Merkez İlçe Başkanlığa seçilen Özkan Çetinkaya’nın yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Birol Aslan, Ahmet Okan Kırman, Mustafa Çorbacı, Emrah Uludağ, Celal Ulusoy, Sabahattin Biçim, Murat Ertaş, Ömer Faruk Özbey, Adem Çam, Turhan Yeniaydın, Mihribal Saraç, Ayfer Atalı, Rumeysa Gök, İrem Nur Delibasan, Sümeyye Zişan İpek, Kamil Sever, Güngör Yılmaz, Nihat Ertan, Celallettin Karagöz, Aziz Baş, Hilmi Arslan, Mehmet Akif Ulusoy, Hüseyin Karayakalı, Kadir Namal, Fırat Misoğlu, Hilmi Yılmaz, Emre Özdem, Emrullah Aydın ve Mehmet Yaşar Tepe”

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