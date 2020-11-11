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AK Parti Kars’ta tek adayla kongreye gidiyor

KARS HABERLERİ  | 11.11.2020 14:56 | Son Güncelleme

AK Parti Kars’ta, mevcut İl Başkanı Adem Çalkın ile tek aday olarak 7.

AK Parti Kars’ta tek adayla kongreye gidiyor

AK Parti Kars’ta, mevcut İl Başkanı Adem Çalkın ile tek aday olarak 7. olağan il kongresini gerçekleştirecek.
14 Kasım 2020 Cumartesi günü İsmail Aytemiz Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kongreye, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla katılacak.
Kars’ta herkesim tarafından sevilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanı Adem Çalkın, 5 yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevinde yapılan tüm seçimlerde AK Parti’nin kentteki başarısında önemli katkısı oldu.
Başkan Adem Çalkın, Cumartesi günü gerçekleştirilecek kongreye tek aday olarak girecek.

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